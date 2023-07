Buste paga luglio 2023 più pesanti con taglio cuneo | ecco per chi

(Di sabato 1 luglio 2023) (Adnkronos) – Grazie al decreto Lavoro approvato definitivamente giovedì, ildelfiscale per i lavoratori dipendenti con redditi fino a 35mila euro lordi sale di 4 punti percentuali. La misura, però, sarà temporanea. Entra in vigore oggi e terminerà il prossimo 31 dicembre. Lo rileva l'ufficio studi della Cgia. Nel det: per gli stipendi fino a 25mila euro lordi, ildelpassa dal 3 al 7 per cento. Questo comporterà un ipotetico aumento dello stipendio attorno ai 70 euro al mese; per le retribuzioni da 25 a 35mila euro lordi, invece, la riduzione sale dal 2 al 6 per cento. Si ipotizza un aumento in bustadi circa 90 euro mensili. Al netto dei lavoratori agricoli e domestici, nel settore privato del nostro Paese sono interessati da questa misura poco ...

Cosa cambia in bustaTornando alle novità per ledei lavoratori, saranno quindi tassate meno la tredicesima, gli straordinari e i premi di produttività. Sarà applicata un'imposta ...Si ipotizza un aumento in bustadi circa 90 euro mensili. Al netto dei lavoratori agricoli e domestici, nel settore privato del nostro Paese sono interessati da questa misura poco più di 13,5 ...Tra le ritenute Irpef dei dipendenti, l'Iva, l'Ires, l'Imu, l'Irap, l'Irpef in capo ai lavoratori autonomi, le addizionali, etc., l'Ufficio studi della CGIA ...

Buste paga, sarà rivoluzione: cambia tutto per tredicesima, contributi e Irpef, le conseguenze per lo stipendio Money.it

Tra Irpef, Iva, Ires, Imu, Irap, addizionali eccetera, l’Ufficio studi della Cgia ha stimato in 63,9 miliardi di euro l'incasso per lo Stato a giugno ...Tra le novità anche rate mensili per acconto e saldo Irpef, stop alla vendita online di sigarette elettroniche e bollettini Imu calcolati dal Comune ...