“Buon vento | Amerigo Vespucci” | la nave più bella del mondo salpa per una missione speciale video

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 1 luglio 2023) Quasi due anni di traversata, 40mila miglia nautiche, 31 soste in 28 diversi Paesi del, distribuiti sui 5 continenti: lasi rimette in viaggio e la sua lunga“sarà qualcosa di più di un addestramento della Marina”. A spiegarlo è stato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel suo interal porto vecchio di Genova durante cerimonia di partenza della “piùdel”, trasformata in una vera e propria festa. L’Ammiraglia della flotta militare italiana “e il suo equipaggio saranno gli ambasciatori che racconteranno questa nazione in tutti i Paesi in cui arriveranno. Una nazione – ha sottolineato Crosetto – che fa del nome ‘Italia’ uno dei più evocativi nel”. La ...