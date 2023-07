Buon compleanno a… Marco Carnesecchi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi è ildiportiere dell’Atalanta e che in stagione ha giocato in prestito alla Cremonese Oggicompie 23 anni. Non sappiamo dove festeggerà, l’unica certezza è che non sarà in Romania perché anche lui fa parte della disavventura azzurrina, ovvero dell’eliminazione dell’Under 21 dopo 3 gare del girone, con il conseguente addio all’Europeo in corso. «La delusione è talmente grande che faccio fatica a parlare. sono state tre partite sfortunate per noi e andiamo a casa con l’amaro in bocca. Si respirava un’aria bella, ci sentivamo più forti» ha commentato al termine della gara, con la delusione anche per l’impossibilità di sfidare proprio stasera a Bucarest la temibile Spagna. Sarebbe stato un bel vedere, uno di quei test ancora più importanti per ...