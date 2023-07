Buffon ad un bivio | super offerta per il portierone ex Juventus

... è di fatto davanti a un. Decidere se continuare a giocare o dire definitivamente addio al calcio . Ma non solo. Tra le strade chestarebbe prendendo in esame non è esclusa la pista ...... dell'esperienza e del valore di. Giorni caldi quindi per la decisione finale di uno dei portieri più grandi della storia del calcio che si ritrova di fronte ad un: continuare ancora o ...E poi Nesta e, che ognuno con il proprio ruolo affronterà Pirlo nel prossimo campionato di ... E a Genova tutto si legherà all'azzurro del mare, anche la loro amicizia divisa da undi ...

Buffon: Parma, Arabia o ritiro Il portiere a un bivio Sky Sport

Alla veneranda età di 45 anni e con una carriera stratosferica alle spalle è ancora una volta giunto il tempo di fare una scelta per Buffon ...Tre opzioni nel futuro del 45enne: la possibilità di dire addio al calcio, continuare con il parma co cui è legato da un contratto fino al 2024 oppure una nuova esperienza all’estero (in Arabia ...