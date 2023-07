Brozovic | l’Inter ha accettato l’offerta dell’Al-Nassr La cifra – Sky

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023) Marcelo Brozović ormai è molto vicino all'Al-Nassr del club arabo secondo Sky Sport. USCITA – Marcelo Brozović sta per diventare un nuovo calciatore. Dopo la giornata movimentata di ieri in cui tutto sembrava tramontato oggi l'Inter ha accettato la nuova proposta del club arabo: l'accordo è per 17-18 milioni di euro. Non più 23 milioni di euro, alla fine l'Al-Nassr sta riuscendo a pagare di meno il calciatore croato dai nerazzurri.