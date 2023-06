Brozovic | Inter e Al-Nassr vicine all’accordo L’ultima cifra proposta – SI

(Di sabato 1 luglio 2023) Continuano a cambiare i numeri che si riferiscono alle offerte per Marcelo. Sportitalia aggiorna suldall’Al-all’. NUMERI – In serata sono giunte novità sulla trattativa che potrebbe condurre Marceloin Arabia Saudita. Dopo l’offerta al ribasso di questa mattina e la conseguente chiusura dell’, l’Al-è tornato a rialzare la. Non si parla più, però, dei 22 milioni più bonus proposti nei giorni scorsi. Su Sportitalia, infatti, riferiscono che la società araba ha avanzato un’offerta ai nerazzurri che ruota intorno ai 18 milioni di euro. Questa, però, non basta all’, che chiederà sicuramente di salire di prezzo. ...

RIMINI - A sorpresa, si è riaperta la trattativa per il trasferimento diall'Al Nassr . Il centrocampista croato ora sembra vicino al club saudita, e l'ha già trovato il suo sostituto. Si tratta di Davide Frattesi , centrocampista del Sassuolo sul quale si è ...RIMINI - Si scalda la trattativa tra Davide Frattesi e l'. Dopo che si è sbloccato nuovamente l'affare trae l'Al Nassr , i nerazzurri si stanno preparando per assicurarsi il sostituto del centrocampista croato. Sul giocatore del Sassuolo, ...- #Marotta: '#Frattesi è osservato e piace a tante squadre. Ci sono Carnevali e Riso, ma in questa sede non posso sbilanciarmi. #Non è definita, se non troveremo una soluzione in ...

La dirigenza saudita torna parzialmente sui propri passi dopo aver pesantemente rivisto al ribasso la propria offerta.Si riapre la trattativa che dovrebbe portare nei prossimi giorni Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Dopo la brusca frenata di stamattina con l'offerta al ribasso del club saudita, ...