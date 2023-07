Bronzetti-Siniakova oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wta Bad Homburg 2023

(Di sabato 1 luglio 2023) Luciase la vedrà contro Katerinanella finale del WTA 250 di Bad(Germania), torneo di scena sui campi in erba della cittadina teutonica. La romagnola nel penultimo atto ha potuto beneficiare del forfait prima del match della numero uno del mondo Iga Swiatek, ritiratosi precauzionalmente in vista del terzo Slam della stagione in partenza lunedì sui campi di Wimbledon. Buon per l’azzurra, già sicura di fare il proprio ingresso tra le prime cinquanta giocatrici del mondo grazie alla terza finale raggiunta a livello di circuito maggiore. Contro l’esperta ceca andrà alla caccia del suo secondo titolo in carriera dopo quello conquistato lo scorso fine maggio sulla terra rossa marocchina di Rabat. Non sarà un’impresa semplice per, che partirà sfavorita secondo le ...

La 24enne riminese di Villa Verucchio , n.65 WTA, trova dall'altra parte della rete la ceca Katerina, n.52 WTA. Tra le due non ci sono precedenti. Perè la terza finale in ...Si va ai vantaggi, ma non serve un altro game:è in finale , dove affronterà Luciain un match che non ha alcun precedente ufficiale. Il tabellone maschile US Open 2022 Il ...PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo oggi (sabato 1° luglio) . Le due giocatrici sono pianificate sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ...

Bronzetti-Siniakova vale il titolo a Bad Homburg (live alle 13.30 in tv) Tiscali

Lucia Bronzetti giunge alla finale del torneo Wta 250 di Bad Homburg senza dover giocare, dopo il ritiro della numero uno del mondo Iga Swiatek. Si prepara ora a Wimbledon, dove affronterà la romena J ...Lucia Bronzetti in finale senza giocare al “Bad Homburg Open” (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) di scena sui prati della città dell’Assia, in Germania. Saltata la… Leggi ...