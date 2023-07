Brenda Cuomo scomparsa a Salerno | la 23enne è uscita di casa senza cellulare Gli amici | ' Ultimamente era turbata'

(Di sabato 1 luglio 2023)nel nulla eun motivo. Non si hanno più notizie adi una ragazza di 23 anni,, di Capriglia, che da ieri non si trova più. I genitori nella tarda giornata di ieri ...

Scomparsa nel nulla e senza un motivo. Non si hanno più notizie a Salerno di una ragazza di 23 anni,, di Capriglia, che da ieri non si trova più. I genitori nella tarda giornata di ieri ne hanno denunciato la scomparsa alla stazione dei carabinieri di Mercatello. I militari si sono ...... il fidanzato di Michelle piange alla fiaccolata 1 Luglio Attualità Infarto, la vitamina D potrebbe ridurre il rischio 1 Luglio Zerottonove Salerno in ansia per, la ragazza è scomparsa ...Risulta sparita nel nulla da più di 24 ore, 23enne di Capriglia, in provincia di Salerno , con lei non si trova neanche la sua auto, una Clio bianca. La giovane non risulta avere con sè il cellulare, ritrovato a casa, ma solamente ...

