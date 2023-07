Brasile | Bolsonaro condannato | e' ineleggibile per otto anni

"Non sono morto, eleggeremo molti sindaci l'anno prossimo, non è la fine della destra in" ha detto. I suoi avvocati meditano il contrattacco, forse anche con un ricorso davanti alla ..., visibilmente turbato dalla decisione, ha reagito in una conferenza stampa, proprio mentre il presidente del Tribunale - da sempre suo nemico giurato - stava motivando il suo voto di ...I giudici lo hanno riconosciuto colpevole di abuso di potere e uso distorsivo dei media a fini elettorali. La reazione: 'verso la ...

Bolsonaro condannato dal Tribunale elettorale brasiliano: sarà ineleggibile per otto anni Il Fatto Quotidiano

Ineleggibile per i prossimi otto anni. Con la condanna del Tribunale superiore elettorale, cala il sipario sull'ex presidente brasiliano, ..."Non sono morto, eleggeremo molti sindaci l'anno prossimo, non è la fine della destra in Brasile" ha detto Bolsonaro. I suoi avvocati meditano il contrattacco, forse anche con un ricorso davanti alla ...