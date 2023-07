Brasile | Bolsonaro bandito dagli incarichi pubblici fino al 2030

(Di sabato 1 luglio 2023) L’ex presidente delJairè statoda tutti gliper otto anni. È stato condannato per abuso di potere e uso distorsivo dei media a fini elettorali. Non potrà ricandidarsi alle presidenziali del 2026.L’ex presidente brasiliano Jairè statoda tutti

I giudici lo hanno riconosciuto colpevole di abuso di potere e uso distorsivo dei media a fini elettorali. La reazione: 'verso la ...La Corte suprema elettorale delha deciso che l'ex presidente Jair: non potrà candidarsi per i prossimi 8 anni.è stato riconosciuto colpevole di abuso di potere nella ..., visibilmente turbato dalla decisione, ha reagito in una conferenza stampa, proprio ... ha continuato in un intervento fiume, avvertendo che ilsulla strada verso una ...

Brasile, ex presidente Bolsonaro dichiarato ineleggibile per 8 anni Adnkronos

L’ex presidente del Brasile Bolsonaro è stato bandito da tutti gli incarichi pubblici fino al 20230. È stato condannato per abuso di potere.PIERO CHIMENTI - Per le accuse di abuso di potere politico e per uso distorsivo dei media a fini elettorali, l'ex Presidente brasiliano Bolsonaro è stato condannato dal Tribunale superiore elettorale ...