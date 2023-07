(Di sabato 1 luglio 2023)de: una coppia meant to B(e)?! A giudicare dalla collana di lei con l’iniziale di lui, sembrerebbe proprio di sì!

Ci siamo trovati a discutere in un'hospitality romagnola con Fiammetta Amadori, la fidanzata di Andrea Migno: vuole fare l'attrice, ha il mito di Troy cone alle gare cerca di non andarci. Schietta come il suo uomo e (quasi) altrettanto divertente, ci ha raccontato anche l'improbabile vita da fidanzata di Andrea di Cosimo Curatola È il sabato ...Ex diventati amici, dae Jennifer Aniston a Mara Venier e Jerry ...Un momento intenso ripreso dal conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli e condiviso su Sfoglia la gallery Ex ed amici: da Gwyneth Paltrow e Chris Martin ae Jennifer Aniston. Le foto 'Avevo ...

Brad Pitt: la fidanzata Ines de Ramon indossa al collo la lettera B Vanity Fair Italia

Si è finto Brad Pitt e ha truffato una donna per 170mila euro. L'incredibile truffa è avvenuta a Granada, in Spagna, dove la presunta vittima si è presentata dalla ...Ci siamo trovati a discutere in un’hospitality romagnola con Fiammetta Amadori, la fidanzata di Andrea Migno: vuole fare l’attrice, ha il mito di Troy con Brad Pitt e alle gare cerca di non andarci. S ...