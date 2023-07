Boxe | un grande Etinosa Oliha conquista il Mondiale IBO dei pesi medi

Leggi su oasport

(Di sabato 1 luglio 2023) Serata d'oro per. Il pugile astigiano è il nuovo Campione del Mondo IBO dei. A Wuppertal, in Germania, si è imposto sul cileno Julio Alamos ai punti: 115-113, 115-113 e 116-112 i tabellini dei tre giudici che hanno dato una bella gioia al pugilato italiano. Il combattimento si è svolto all'interno di una più ampia riunione di cui questo era il co-main event. Si tratta della 18a vittoria pernel suo percorso professionistico; prima sconfitta invece per Alamos. Molto alta la qualità del confronto, che Alamos ha terminato con il naso fratturato e il viso sanguinante. Alta anche l'intensità, con i due che non si sono mai risparmiati e