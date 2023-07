Boxe | Pietro Rossetti vs Yanis Mehah oggi in tv | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023)contro. Stasera, sabato 1° luglio, al PalaFijlkam di Ostia (RM) avrà luogo l’incontro valido per la cintura UE dei pesi welter, che è nelle mani del 24enne romano reduce dalla vittoria sul francese Kani a Montpellier. Stavoltacombatterà davanti al pubblico di casa in una riunione spettacolare, che vede impegnati anche Giovanni De Carolis e Mattia Faraoni. L’evento intero di Ostia sarà trasmesso in diretta tv esu Dazn, ma per assistere all’evento disarà necessario aspettare almeno le 22:00. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale. Quinto nelle classifica EBU,cerca una vittoria che potrebbe spalancargli le porte della chance europea. Di fronte c’è il francese imbattuto ...