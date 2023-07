... head coach and manager of the famed ChuteAcademy, "We hope to hold a podcast so that ... Being able to be with Roobet inundertaking is fantastic, so that we can do our best and have all the ...GUARDA IL VIDEO To viewvideo please enable JavaScript, and consider upgrading to a web ... "Grazie giustizia, io vado avanti e voglio fare qualcosa di grande nella" Il commento di Yelfry da ...Ma è uno sfogo: c'è chi affronta i problemi prendendo a cazzotti un sacco da, chi fa ...content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you ...

Boxe, IS THIS LOVE! Aziz Abbes Mouhiidine irride Marley ed è oro nei pesi massimi ai Giochi Europei! OA Sport

Aziz Abbes Mouhiidine ha sciorinato un pugilato semplicemente stellare sul ring della Nowy Targ Arena di Cracovia (Polonia) e ha meritatamente conquistato la medaglia d'oro ai Giochi Europei, competiz ...Le boxeur français Sofiane Oumiha (-63,5 kg) s'est emparé de son premier titre européen samedi à Cracovie (Pologne) en finale des Jeux européens.