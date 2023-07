Boxe | Giovanni De Carolis-Douglas Ataide oggi in tv | programma | orario e streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 1 luglio 2023) Grande attesa per rivedere sul ringDeche stasera, sabato 1° luglio, sfiderànel match più atteso della serata del Palafijlkam, a Roma, Ostia. Potrete seguire l’incontro e l’intero evento su Dazn a partire dalle 19:30, ma per assistere al match del pugile romano bisognerà aspettare almeno le 22:00. Non c’è un titolo in palio nella serata romana, visto che il titolo Intercontinentale WBO è tornato sul ‘mercato’. Si tratta comunque di un appuntamento speciale per due motivi. Prima di tutto, Decerca indicazioni importanti sul suo momento pugilistico in vista della sfida per il titolo europeo contro Kevin Lele Sadjo (l’incontro continentale si disputerà in Francia, mentreDecombatterà in casa, davanti al caloroso ...