Boxe | De Carolis vince contro Ataide L’italiano non esulta e alza il braccio dell’avversario

(Di sabato 1 luglio 2023) Giovanni Detrova la vittoria nel 44esimo match della sua carriera. Al Palafiljkam di Ostia (nella serata organizzata dalla sua promotion), l’ex campione del mondo dei supermedi si impone ai puntiil brasiliano Douglas, ma quello dei giudici è un verdetto che fa discutere, Giovanni in primis., dopo il verdetto dei giudici, fa segno di ‘no’ col dito eil, arrivando a riconoscere l’ottima prestazione del suo rivale. Ad Ostia non c’era un titolo in palio, ma a fine anno Desarà protagonista del match europeoKevin Lele Sadjo. L’inizio è equilibrato,sfoggia subito tanti diretti ben assestati. Defatica a prendere ...

... un po' perché i due anni di assenza dallasi sono fatti sentire. Questo palazzetto non mi evoca bei ricordi. Faccio complimenti al mio avversario che ha 39 anni come De. Lo hanno ...... mentre oggi Decombatterà in casa, davanti al caloroso pubblico romano). Ma anche perché Giovanni si presenta nella doppia veste di pugile e promoter con l'organizzazione di una serata che ...... Mattia Faraoni proverà a fare lo stesso anche nella. Il programma Pietro Rossetti vs Yanis Mehah (Difesa volontaria del Titolo dell'Unione Europea dei Pesi Welter, 12×3) Giovanni Devs ...

Boxe, De Carolis raddoppia: pugile e organizzatore, pensando al titolo in Francia ilmessaggero.it

Non sono molti i campioni di boxe noti a chi non frequenta i ring e, ultimamente, i social. Ovvero quelle personalità che, con le loro vittorie, sono riusciti a sbarcare sui ...Giovanni De Carolis 2.0. Il laziale, 39 anni ad agosto, è da tempo uno dei punti di riferimento del pugilato italiano, uno dei pochi capaci di regalare al movimento un titolo mondiale negli ultimi ann ...