BOOM! Myrta Merlino nel pomeriggio di Canale 5

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 1 luglio 2023)Barbara D’urso non condurrà più5. In mattinata vi abbiamo annunciato che Mediaset avrebbe lanciato un comunicato stampa bomba per annunciare la clamorosa notizia. Ma manca un tassello importante. Chi prenderà il posto della conduttrice napoletana? Si continuerà a giocare in terra partenopea: possiamo annunciarvi in anteprima che è in dirittura d’arrivo la firma del contratto che vedrà l’arrivo dialla guida deldi5. L’annuncio alla presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024 in programma a Cologno Monzese martedì prossimo, 4 luglio.