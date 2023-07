Bolsonaro ineleggibile per otto anni | perché l' ex presidente brasiliano è stato condannato

(Di sabato 1 luglio 2023) L'exJaire dichiarato "" per. I giudici lo hanno ritenuto colpevole di "abuso di potere" per avere diffuso "false informazioni sul sistema di voto elettronico" prima della sua sconfitta nel 2022. Viene quindi tagliato fuori...

Bolsonaro «ineleggibile» per 8 anni: «È una minaccia per la democrazia» Corriere della Sera

