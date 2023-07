Blu profondo 3 film stasera in tv 1 luglio | cast | trama | curiosità | streaming

Leggi su cubemagazine

(Di sabato 1 luglio 2023) Blu3 Deep Blue Sea 3 è ilin tv sabato 12023 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Bluin tv:La regia è di John Pogue. Ilè composto da Tania Raymonde, Nathaniel Buzolic, Emerson Brooks, Bren Foster, Alex Bhat. Bluin tv:Emma Collins, un’eminente biologa marina, e il suo team di ricerca hanno allestito un laboratorio sottomarino dal quale possono ...