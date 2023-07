Blitz degli ambientalisti al Pride di Londra | sette fermati

Unche ha causato lo stop temporaneo della parata. In un comunicato stampa, l'organizzazione aveva preannunciato la sua azione: "Se il London Pride non riesce a prendere semplici misure per ...... Il lago di Costanza, in Germania, fece da teatro a unoeventi cruciali della storia dell'...annuncia la liberazione di Ingrid Betancourt e di altri 14 ostaggi delle Farc grazie ad undelle ...Uno striscione contro i cpr è stato appeso oggi su Palazzo Madama durante la manifestazione in piazza Castello. L'occasione è stato il raduno organizzato da anarchici e antagonisti su iniziativa del ...

Clima, blitz degli attivisti di Just Stop Oil al Pride di Londra - Mondo Agenzia ANSA

Nuova azione del movimento ambientalista Just Stop Oil. Questa volta gli attivisti hanno interrotto la marcia del Pride di Londra per denunciare le sponsorizzazioni dell'evento Lgbtqi+ da parte di alc ...Un individuo incappucciato e vestito di nero si è arrampicato sulla storica facciata, mentre era in corso una manifestazione di anarchici e dell'estrema sinistra contro le politiche sull'immigrazione ...