(Di sabato 1 luglio 2023) Secondo il Washington Post, ilCia, William, agli inizi di giugno, ha compiuto un viaggio segreto in Ucraina. Secondo il Washington Post i funzionari dihanno mostrato al capoCia Williamil piano per il cessate il fuoco Al capo dell’intelligence Usa – riporta il quotidiano americano citando fonti interne all’amministrazione Biden -i funzionari dihanno rivelato una strategia per riprendere i territori occupati dalla Russia e aprire le trattative per un cessate il fuoco con Mosca entro la fine dell’anno. In vista dell’autunno, riporta il Washington Post, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e i suoi uomini hanno iniziato a pensare comepotrebbe premere per una fine dei combattimenti sulla base di ...

Riconquista entro l'autunno e poi la pace:della Cia in Ucraina, scossone alla guerra Le ... Il retroscena degli 007 diPiù lenta del previsto, non illudiamoci: il maxi - generale Usa boccia la controffensiva diLa ricostruzione è del Washington Post, che cita fonti informate sui fatti militari: la visita di ...... lo straniero si era barricato in una stanza con alcuni ostaggi, liberati solo grazie a un...da molti analisti internazionali come il prossimo fronte bellico di Putin per 'accerchiare'. Si ...

Blitz a Kiev del direttore della Cia Burns | LA NOTIZIA LA NOTIZIA

A inizio giugno il direttore della Cia, William Burns, è stato in visita, una missione rimasta sinora segreta, in Ucraina. In ...Il raid che ha colpito Kramatorsk è il bombardamento aereo con il maggior numero di vittime dallo scorso 28 aprile. Kiev: "Colpito un ristorante". Mosca si giustifica: "Obiettivo militare" ...