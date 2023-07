Bimbo morì perché gli fu recisa l’aorta per errore | tre medici verso il processo per omicidio colposo

(Di sabato 1 luglio 2023) Il 15 aprile 2021 un bambino di dieci mesiall’ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, dopo un intervento chirurgico per correggere una malformazione polmonare. Invece gli fu per. Era stato lo stesso ospedale a fare la segnalazione alla procura torinese, dopo l’operazione del neonato, sottoposto ad un intervento di lobectomia, una pratica effettuata raramente che consiste nell’asportazione di un lobo polmonare. Comincerà il 19 settembre davanti al giudice per l’udienza preliminare di Torino, Agostino Pasquariello. l’udienza preliminare. Sono tre le persone imputate, come riporta La Repubblica, anche se all’inizio dell’inchiesta gli indagati erano il triplo. Il pm Francesco La Rosa ha chiesto ilperper tre ...

...ha raccontato anche come fu scelto da Tornatore per "Nuovo Cinema Paradiso" e una scenata che gli fece all'epoca il regista umiliandolo in piazza davanti ai suoi paesani quando scoprì che il(...La droga in una tazza nella stanza delLa droga - secondo quanto emerso fin dalle prime ipotesi degli investigatori - potrebbe essere stata custodita in una tazza nella stanza in cui dormiva il ...La triste fine del, cheil 28 luglio dello scorso anno, è stata ricostruita dopo quasi un anno di analisi sintetizzate in una lunga relazione presentata dal tossicologo, alla procura di ...