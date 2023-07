Biglietti aerei alle stelle | il garante per la sorveglianza dei prezzi convoca le compagnie aeree

(Di sabato 1 luglio 2023) Che potesse essere un’estate rovente, non per il clima ma per i, era nell’aria da tempo. Ma l’esplosione deideiè stata violenta. Con voli per destinazioni europee che sfiorano i 700 euro per Rodi e Tenerife. Quasi 1.000 euro per Sharm el Sheikh, 1.700 euro per Zanzibar come segnalava qualche giorno fa un’indagine di Assoutenti. E così ilper ladeiBenedetto Mineo, su indicazione del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, hato per martedì 4 luglio i rappresentanti delle principaliche effettuano voli nelle tratte nazionali interessate dai maggiori rincari. Gli incontri, spiega una nota del Mimit, consentiranno di ...

Circa un terzo sceglierà le vacanze all'estero nonostante i pesanti rincari dei, fino al 50% in più rispetto al 2022. Su questo tema martedì 4 luglio il garante per la sorveglianza ...... ma come in casi analoghi non spiega come le vittime dei conflitti in lontani Paesi del mondo potrebbero ottenere documenti, visti, regolari. Il piano di deportazione in Ruanda, oltre ......dei prezzi dei. Infatti, rispetto a un anno fa, il carburante è aumentato del 38%. Come funzionano le compagnie a low cost Le compagnie low cost consentono di usufruire di volia ...

