Biden-Maduro | svelato l’incontro segreto in Qatar

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 1 luglio 2023) L’Ong “SOS Orinoco” denuncia l’invasione di minatori brasiliani nelle terre Yanomami L’organizzazione ha mostrato cosa sta accadendo al popolo Yanomami. In sintesi, i brasiliani si sono aggiunti ai chavisti nel distruggere le loro riserve. In un video pubblicato sul proprio account Twitter, l’organizzazione ha mostrato, attraverso immagini satellitari, “l’invasione del territorio venezuelano che sta avvenendo in questo momento da parte dei garimpeiros brasiliani alle sorgenti del fiume Orinoco, il terzo fiume più grande del mondo e casa del popolo ancestrale degli Yanomami. L’esercito venezuelano chiede soldi per fare entrare i brasiliani che usano gli indigeni venezuelani come lavoratori quasi schiavi”, ha denunciato l’organizzazione. “È scandaloso vedere i media mostrare chesta fingendo che sta ponendo fine alle attività minerarie illegali a Yapacana e in ...