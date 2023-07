(Di sabato 1 luglio 2023) Non c'è solo il casoalla Rai , ora scoppia anche il casod'. Le due signore del video delle rispettive aziende si trovano a un bivio. Restare a condizioni ...

Bianca Berlinguer, Barbara d'Urso e Myrta Merlino: come cambiano Rai e Mediaset leggo.it

Sembra proprio che in tv si prosegua con la linea degli stravolgimenti. Cambiamenti annunciati in Rai, ma che, a quanto pare, riguarderanno anche Mediaset. Si susseguono, ormai da tempo, i rumors che ...Non c'è solo il caso Bianca Berlinguer alla Rai, ora scoppia anche il caso Barbara d'Urso a Mediaset. Le due signore del video delle rispettive aziende si trovano a un bivio. Restare ...