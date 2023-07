...medita la discesa in campo per raccogliere l'eredità del padre Pier Silvio... ' Ladi sfidare i marosi della politica c'è. Anzi, ci sarebbe. Perché c'è la consapevolezza ...... il Corriere della Sera racconta in un retroscena che lac'è. Ma c'è anche la consapevolezza che per farlo dovrebbe abbandonare le aziende. Il quotidiano rivela che Silvio...Il senso di responsabilità deve prevalere sulla, spesso ricorrente, di far prevalere ...è stato il padre del centrodestra e se ora c'è il governo Meloni è perché lui ha sdoganato ...

Berlusconi, la tentazione di Pier Silvio: raccogliere l'eredità politica Affaritaliani.it

L'idea del figlio di Silvio: buttarsi in politica e diventare la tessera numero 1 di Forza Italia. Ma non è escluso nemmeno il pensierino a Palazzo ...Pier Silvio Berlusconi, per navigare in politica, dovrebbe lasciare Mediaset. Potrebbe immaginarsi come una sorta di «tessera numero 1» di FI e influenzarne le scelte ...