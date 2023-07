Benedetta Rossi | il suo ciambellone al caffè e cioccolato è perfetto per la colazione d' estate | velocissimo da realizzare!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 1 luglio 2023)propone la ricetta del suoale alche vi farà leccare i baffi per la bontà!è una food blogger e food influencer molto nota in Italia. Il suo diventare famosa lo deve a un canale YouTube, Fatto in casa, un progetto da lei stessa portato avanti con grande tenacia. Dalla piattaforma video, la cuoca è poi arrivata nelle nostre case anche in altro modo: con la trasmissione Fatto in casa per voi in tv e con svariati libri dedicati all'arte dei fornelli. Non possiamo poi dimenticare il suo cartone animato SuperBenny, amato da grandi e piccini. Ebbene, proprio- che continua la sua attività su Instagram, propone sulla pagina buonidea, un ...