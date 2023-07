Beauty News luglio 2023 | novità per sentire l’estate addosso

Leggi su amica

(Di sabato 1 luglio 2023) L’atmosfera rilassata dell’estate sembra non influenzare in alcun modo il mondo della bellezza che, con ledisi rivela particolarmente brulicante di. Un mese vivace, arricchito da nuove direzioni e cambiamenti di rotta che potrebbero trasformare il cuore di alcuni dei brand più conosciuti e amati. Non mancano collaborazioni speciali, dedicate alla protezione della pelle – mai così importante quanto sotto il solleone estivo – ma anche partnership in edizione limitata da collezionare per i posteri. A, poi, si celebrano anniversari importanti, per non dimenticare il passato e le proprie radici, ma è il momento ideale anche per lanciarsi verso il futuro. E, magari, approdare nel metaverso. Per non perdervi nemmeno un appuntamento, eccovi un promemoria ...