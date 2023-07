Beach Soccer | Giochi Europei 2023 | Italia-Svizzera 2-5 | gli azzurri devono accontentarsi dell’argento

(Di sabato 1 luglio 2023) Medaglia d’argento per la Nazionalena dimaschile ai. Sulla sabbia dellaArena di Tarnow, gli ultimi 36? del torneo continentale non hanno sorriso agli, sconfitti per 5-2 dalla. Dopo aver battuto 6-5 la Spagna al supplementare, i nostri portacolori arrivavano all’appuntamento contro gli elvetici con la voglia di completare l’opera. La squadra nostrana si è trovata ad affrontare nuovamente i rossocrociati, impostasi in semifinale ai rigori contro il Portogallo, dopo averli battuti 5-3 nell’ultima partita del girone. La partenza degli uomini allenati da Emiliano Del Duca è stata buona, visto il gol del vantaggio trovato dal solito Emmanuele Zurlo al 1?. Tuttavia, da quel ...

L' Italia di beach soccer è in finale ai Giochi Europei 2023. Gli azzurri hanno battuto 6 - 5 la Spagna al supplementare, rimontando dal 5 - 3 a favore degli iberici dopo i primi due tempi. Grazie al 5 - 4 ottenuto dopo i rigori contro il Portogallo, la Svizzera si qualificata per la finale del torneo di beach soccer degli European Games.

