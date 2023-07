Basket | mercato Nba | Bruce Brown firma un biennale da 45 milioni di dollari con Indiana

(Di sabato 1 luglio 2023)polis, 1 lug. -(Adnkronos) - Vincere un titolo Nba (da buon protagonista) e ritrovarsi free agent è solitamente una buona combinazione. L'ultimo esempio quello di, svincolatosi dall'ultimo anno di contratto con i Nuggets perre un riccoda 45dicon gliPacers. La cifra appare ancora più significativa alla luce di due dati:(42/a scelta al Draft 2018) finora in carriera aveva guadagnato un totale di 15di(6.5 nell'ultima stagione), cifra che vede triplicata con la semplicein calce al contratto offertogli dai Pacers; le previsioni sul suo valore dialla vigilia del via della ...

Lillard avrebbe deciso di lasciare Portland dopo ildella sua squadra, che ha scelto di tenere la terza scelta al draft Henderson per ricostruire la squadra. Il miglior risultato raggiungo da ...La Virtus Ragusa diha annunciato l'ingaggio del coach ragusano Gianni Recupido. A lui il compito di guidare la ... Ildi Ragusa comincia oggi con l'ufficializzazione della guida tecnica ...2023 - 2024 Serie A Squadra Scafati La Givova Scafati ufficializza l'accordo con l'esterno camerunense, di formazione italiana, Aristide Mouaha per la stagione agonistica 2023/2024 in LBA. Lo ...

Basket: mercato Nba, Lillard chiede a Portland di essere ceduto La Sicilia

Condividi questo articolo:Indianapolis, 1 lug. -(Adnkronos) – Vincere un titolo Nba (da buon protagonista) e ritrovarsi free agent è solitamente una buona combinazione. L’ultimo esempio quello di Bruc ...Portland, 1 lug. – (Adnkronos) – Damian Lillard ha rotto gli indugi e ha preso in mano il suo futuro: come riportato da diversi media statunitensi (Bleacher Report, Espn e The Athletic), l’All-Star ha ...