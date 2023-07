(Di sabato 1 luglio 2023) Simone, anche se mancano diverse settimane, appare già pronto alla sfida dell’Italia per i Mondiali di Filippine, Indonesia e Giappone che andranno ad aprirsi il 25 agosto e si chiuderanno il 10 settembre. Il giocatore degli Utah Jazz si unirà al gruppo azzurro per tutta la preparazione e, naturalmente, per la rassegna iridata. Ne ha parlato alla Gazzetta dello Sport, all’NBA Store di Milano di fronte a Manuel Loscerbo. Queste le principali parole dell’uomo con il quale tutto è attaccato, che comincia dal bilancio stagionale della sua stagione NBA: “Direi bilancio positivo, sono contento di quanto ho fatto. Sapevo che non sarebbe stato facile, ma ero preparato, soprattutto a livello mentale, a tutti gli ostacoli che si sono presentati. Sono soddisfatto, quest’anno di NBA alle spalle mi ha dato maggiore consapevolezza e da questa carica voglio ripartire per ...

Chi mastica, visto ilche gioca Banchero, ha capito benissimo come sarebbe andata a finire. 'Non mi stupisco della sua scelta', dice alla Gazzetta Simone, pure reduce dalla ...GUARDA IL VIDEO To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Pescara, festa delL'emozione didavanti ai giovani ...... i ragazzi del Pastificio CaponiCalcinaia, associati ai Sacramento Kings hanno battuto ... Inoltre sarà presente anche il campione Simone, Ambassador NBA nativo di Pescara. Leggere il ...

Basket, Fontecchio liquida Banchero: “Non ci perdiamo nulla” OA Sport

Simone Fontecchio è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. Oltre che a commentare il caso Paolo Banchero, l'ala della Nazionale e degli Utah Jazz ha anche parlato ...Durante un’intervista con La Gazzetta dello Sport, Simone Fontecchio ha parlato della scelta di Paolo Banchero Negli ultimi giorni in molti hanno commentato e criticato la scelta di Paolo Banchero di ...