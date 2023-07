(Di sabato 1 luglio 2023) Inizia nel migliore dei modi l’Europeo18 diper. Le azzurrine hanno sconfitto nella partita d’esordio laper 64-62 al termine di una sfida che ha visto la squadra di coach Lucchesi toccare anche il +15 di vantaggio prima di subire la rimontaavversarie. Nel finale concitatoè riuscita poi a trovare il canestro della vittoria con Lussignoli, che ha regalato il primo successo alla nostra nazionale. Emma Giacchetti è stata la migliore tra le le azzurre con 14 punti ed unica anche a chiudere in doppia cifra, nonostante l’infortunio subito a metà terzo quarto dopo essere ricaduta male dopo un contatto con Aukstikalnyte. Proprio quest’ultima ha provato a trascinare lacon 21 punti. Come detto ...

... Pallacanestro Alassio eLe Torri Albenga - Ceriale. Al termine di una lunga stagione nella ... Nelinvece, dopo una sconfitta di misura in semifinale con Ardita Genova, si è giunti al ...... il campione diKobe Bryant, che ha vissuto a lungo a Reggio, e la figlia Gianna, morti in California per la caduta dell'elicottero su cui viaggiavano. La percentuale di nomi alè ......Alessio Koeman Allegri di Garbagnate in ricordo del compianto capitano dell'Osl Garbagnate, ... Under 16 maschile (cioè i nati negli anni 2007, 2008 e 2009 poi la categoria Seniore ...

Basket femminile, Europei Under 18: grande avvio delle azzurrine! L'Italia batte la Lituania OA Sport

Continua l'opera di costruzione del roster edizione 23/24 del Basket Girls Ancona. E prosegue la campagna basata finora sul consolidamento dell'organico che ha ottenuto la salvezza nella ...Le finali della Playground Milano League si terranno oggi nel nuovo parco sportivo di Viale Argonne. Ci saranno le categorie Under14, Under16 e Senior sia al maschile che al femminile, oltre alla fina ...