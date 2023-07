Barbara D’Urso non condurrà più «Pomeriggio 5» Mediaset | «Nuovi progetti editoriali»

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo mesi di indiscrezioni, arriva la notizia ufficiale: «Canale 5 ehanno concordato che dalla prossima stagione l’artista nonpiù5». Ad annunciarlo è, che ha ringraziato «per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete». «Il contratto dell’artista – si legge nel comunicato – è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 eprocederanno alla ricerca di». Leggi anche: «Lui mi corteggiò, io dissi di no»:ricorda Berlusconi e gli inizi della tv commerciale Selvaggia Lucarelli via da Ballando ...

L'annuncio ufficiale arriverà solo martedì 4 luglio, nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2023/2024 ma la partita per il postparrebbe già chiusa: a sostituirla alla conduzione di Pomeriggio 5 sarà Myrta Merlin o. In un telemercato frizzante come non si vedeva da anni, ecco dunque un altro "effetto domino" che ...lascia la storica trasmissione pomeridiana su Canale 5 'Pomeriggio 5' , che conduce da 15 anni. La notizia arriva in un caldo pomeriggio'estate, con una stringata nota diramata dall'...I rumors, iniziati da Dagospia , si rincorrevano da un po', ma ora arriva il comunicato ufficiale che annuncia che il futuro dinon sarà più alla conduzione di Pomeriggio Cinque e forse - viene da pensare - neanche a Mediaset. "Canale 5 ehanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non ...