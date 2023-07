Barbara d' Urso non condurrà più Pomeriggio 5 Chi arriva al suo posto?

(Di sabato 1 luglio 2023) Con un comunicato stampa diramato nel primodi sabato 1° luglio 2023, Mediaset ha annunciatod'fuori da5. Dalla prossima stagione tv 2023-2024 la conduttrice non sarà più al timone del contenitore di informazione: "Canale 5 ed'hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista nonpiù5. Mediaset ringraziaper la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete"

d'Urso è in vacanza dopo una stagione televisiva molto impegnativa che si è conclusa molto tristemente per lei con l' addio di Silvio Berlusconi , fondatore di Mediaset . Dopo aver chiuso il ...Le puntata, infatti, hanno tutte registrato degli ottimi ascolti battendo sistematicamente il diretto competitor, il Pomeriggio Cinque diD'mentre adesso che non ha concorrenti il talk ...

Barbara d'Urso è in vacanza dopo una stagione televisiva molto impegnativa che si è conclusa molto tristemente per lei con l'addio di Silvio Berlusconi, fondatore ...