Barbara D’Urso lascia Pomeriggio Cinque | l' annuncio di Mediaset e chi la sostituisce

Leggi su movieplayer

(Di sabato 1 luglio 2023)ha annunciato cheD'Urso non condurrà più, programma di cui è stata alla guida dal 2008.ha comunicato cheD'Urso, dopo 15 anni, non sarà più alla guida di, il programma di infotainment che conduceva dal 2008. Il contratto tra la presentatrice partenopea e l'Azienda di Cologno Monzese scade nel dicembre del 2023, e al momento non è ancora chiaro se le strade della D'Urso e quelle disi divideranno. Nonostante le rassicurazioni dD'Urso, che nell'ultima puntata diaveva dato appuntamento a settembre, come si vede nella clip caricata suInfinity, la fascia ...