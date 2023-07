Barbara d' Urso | la decisione storica di Mediaset | dove non la vedremo più

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Martedì prossimo verranno presentati ufficialmente i palinsestiper la stagione 2023/24. E bisognerà aspettare fino a quel giorno per sapere quale sarà il futuro diD'. Perché, se è vero che il suo contratto la lega all'azienda fino alla fine del 2023, è altrettanto vero che non condurrà più Pomeriggio5. Si chiude dunque un pezzo di storia del Biscione dopo 15 anni. Lo aveva anticipato Dagospia prima e TvBlog poi, ora è arrivato il comunicato con il qualeringraziad'"per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete". "Canale 5 ed'procederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali", ha sottolineatodopo ...