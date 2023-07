Barbara D’Urso fuori dalla conduzione di Pomeriggio Cinque

(Di sabato 1 luglio 2023)non sarà più la conduttrice di: lo ha annunciato l’azienda stessa in una nota.senza“Canale 5 ehanno concordato cheprossima stagione l’artista non condurrà più ‘5’. Mediaset ringraziaper la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto alla guida del programma pomeridiano della rete. Il contratto dell’artista è in essere fino a dicembre 2023. Canale 5 eprocederanno alla ricerca di nuovi progetti editoriali”. Laè tra i volti più noti e importanti di Canale 5. Negli ...

"Canale 5 ehanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5". Lo annuncia Mediaset, ringraziando "per la professionalità dimostrata e per il grande ...è in vacanza dopo una stagione televisiva molto impegnativa che si è conclusa molto tristemente per lei con l' addio di Silvio Berlusconi , fondatore di Mediaset . Dopo aver chiuso il ...Emanuela e Valentina #1 Raffaella Carrà #2 Emma Marrone #3 Luciana Littizzetto #4 Maria De Filippi #5 Elodie #6 Ambra Angiolini (con la figlia Jolanda) #7#8 Drusilla Foer #9 Belen ...