Barbara d’Urso fuori da Pomeriggio Cinque | la decisione dei vertici di Mediaset

Leggi su anticipazionitv

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo mesi di chiacchiere e ipotesi sul suo destino in televisione, è arrivata una notizia clamorosa su. Con grande sorpresa, la conduttrice lascia il timone diil quale non si sa se passerà ad un’altra presentatrice o verrà chiuso. Tuttavia, il futuro dellasarà comunque a Cologno Monzese in quanto ihanno fatto sapere di essere pronti a collaborare ancora con la campana. Stando ai rumors, la Barbarella Nazionale potrebbe rientrare tra le possibili conduttrici de La Talpa., addio aUn vero e proprio scoop è emerso in queste ore in merito al destino dia ...