Barbara d’Urso | comunicato Mediaset | “Non condurrà più Pomeriggio 5” | è ufficiale

Dopo quindici edizioni, Barbara D'Urso dirà addio a Pomeriggio 5. Mediaset ha comunicato che l'azienda di Cologno e la conduttrice hanno concordato che dalla prossima stagione l'artista non condurrà più Pomeriggio 5. Mediaset ringrazia per la professionalità dimostrata e per il grande lavoro svolto. L'azienda di Cologno Monzese ha preferito anticipare la notizia rispetto alla presentazione dei palinsesti, che avverrà a breve, il 4 luglio.

Barbara D’Urso lascia ‘Pomeriggio 5’ la Repubblica