Bandana neonato | perché preferirla al cappellino per le giornate estive

(Di sabato 1 luglio 2023) L’estate per molti significa vacanze al mare oda trascorrere in piscina, oppure scampagnate all’aperto e passeggiate ad alta quota in cerca di un po’ di refrigerio. Qualunque sia la vostra idea di vacanze e il vostro modo di affrontare la bella stagione, ciò che è importante è tenere al riparo i più piccoli dai raggi solari, per evitare spiacevoli scottature. Farli giocare in totale sicurezza è perciò l’obiettivo di ogni genitore, che dovrà quindi attrezzarsi di conseguenza con creme solari e l’abbigliamento adatto, come le magliette anti UV da portare in spiaggia, ad esempio. Ma anche tenere al sicuro il capo dei più piccoli è di fondamentale importanza, anzi forse è una delle cose più importanti da fare, per questo è bene munirsi di cappellini o, in alternativa, di bandane. Bambino ...