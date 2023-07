Ballando con le Stelle 17 | Anastasia Kuzmina parla di “esperienza traumatica” con Lorenzo Biagiarelli | ecco cos’ha raccontato

Leggi su isaechia

(Di sabato 1 luglio 2023) Non ha lasciato dei bei ricordi inl’ultima edizione dicon le. La ballerina ucraina ha ballato in coppia con, lo chef legato da molti anni a Selvaggia Lucarelli, giudice della trasmissione di Milly Carlucci. Une affaire che ha generato maree di polemiche fin da quando è stata svelata la sua partecipazione nel cast del talent.è stato più volte accusato di favoritismi e di essere “solo il compagno di”. I giurati del programma lo hanno battibeccato praticamente ogni settimana, generando comunque dei malumori anche nella sua partner, che lo ha comunque sempre difeso. Tutto quel clamore mediatico si è inesorabilmente ripercosso anche nel lavoro di, che non lo ha vissuto serenamente. ...