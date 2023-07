Balla | balla Un terremoto e il pesante sospetto | guerra a Caterina Balivo?

(Di sabato 1 luglio 2023) "e lasciali parlare"., su Instagram, pubblica una foto sbarazzina per rispondere alle voci, sempre più insistenti, di un suo ritorno su Rai 1 al posto di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno. Una battuta sibillina, quella della conduttrice partenopea oggi a La7 con Lingo, quiz del preserale, che forse è una frecciatina anche al saluto al pubblico della stessa Bortone, particolarmente. Ricapitoliamo. Congedandosi da Oggi è un altro giorno, venerdì pomeriggio la Bortone ne ha fatta una questione di orgoglio: "Questo è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà con me e con voi. Abbiamo illuminato artisti, valorizzato la memoria, presentato la ...

Circola anche in Francia, sul web e sui rotocalchi, il video che in Italia è fra i più visti e commentati, in cui si vedono Emmanuel Macron e la première dame, Brigitte, ballare al concerto parigino ...e lasciali parlare", ha scritto Caterina Balivo su Instagram a corredo di una foto in cui si mostra al settimo cielo, indubbiamente contenta per questo ritorno in Rai. "A settembre ci ...e lasciali parlare' , ha scritto a corredo dell'ultimo post Instagram. A chi si è rivolta Pare proprio che abbia lanciato una stoccata a Serena Bortone. A riprova di ciò ci sono stati ...

L'arte di Giacomo Balla dopo 111 anni ritorna a Montepulciano Agenzia ANSA

Da venerdì 30 giugno è disponibile su tutte le piattaforme "Balla" la nuova canzone della cantautrice russa Dear Petra prodotta da Marco Di Martino (Dima) che segue "Ultima Festa" uscito ad inizio giu ...A distanza di 111 anni, l'arte di Giacomo Balla, tra i fondatori e autori principali del Futurismo ritorna a Montepulciano (Siena). (ANSA) ...