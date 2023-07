Bakker torna di moda per l’Inter | ma solo terza alternativa

Leggi su inter-news

(Di sabato 1 luglio 2023) Mitchelun nome diper. L'indiscrezione la lancia Alfredo Pedullà, che sottolinea come l'esterno del Bayer Leverkusen sia 'soltanto' una. RITORNO DI FIAMMA – Attraverso il suo sito web ufficiale, l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà lancia l'indiscrezione che vorrebbe Mitcheldi nuovo in orbita Inter. L'esterno classe 2000 del Bayer Leverkusen era già stato osservato lo scorso anno, salvo poi finire tutto in un nulla di fatto. In ogni caso il suo nome è il terzo nella lista, con i nerazzurri che punterebbero su di luiin caso di cessione di Robin Gosens e di mancato arrivo di Carlos Augusto dal Monza.