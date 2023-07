Azpilicueta sfumato | ora l’Inter vira su altri due nomi – TS

(Di sabato 1 luglio 2023) Dopo essere sfumata la possibilità di arrivare a César– che si accasa all’Atletico Madrid – secondo Tuttosportpunta addue. DIFESA DA RINFORZARE – Grandi movimenti anche in difesa per, che dopo gli addii di Milan Skriniar e Danilo D’Ambrosio ha due buchi da riempire. Il primo dovrebbe essere Yann Bisseck in arrivo dall’Aarhus, mentre per il secondo era ormai chiusa la questione César. Appunto, era. Perché l’inserimento nelle ultime ore dell’Atletico Madrid ha cambiato le carte in tavola e ha portato i nerazzurri a dover cambiare piani.ora su duegià attenzionati in passato: Trevor Chalobah del Chelsea e Merih Demiral dell’Atalanta. Fonte – Tuttosport, Federico ...

L'Atlético beffa i nerazzurri - Quello che fino a pochi giorni fa sembrava un affare già fatto ora è clamorosamente: César, dopo la sua lunga e fortunata parentesi al Chelsea , andrà all' Atlético Madrid , che strappa così l'esperto difensore spagnolo all' Inter . L'Atlético beffa i nerazzurri ...Commenta per primo Un obiettivo importante per il mercato in entrata dell'Inter può essere considerato da oggi molto più lontano, se non. Cesar, difensore classe '89 in uscita dal Chelsea, ha infatti deciso di preferire la proposta arrivata negli ultimi giorni da parte dell'Atletico Madrid piuttosto che accasarsi ...L'Atlético beffa i nerazzurri - Quello che fino a pochi giorni fa sembrava un affare già fatto ora è clamorosamente: César, dopo la sua lunga e fortunata parentesi al Chelsea , andrà all' Atlético Madrid , che strappa così l'esperto difensore spagnolo all' Inter . L'Atlético beffa i nerazzurri ...

Inter, sfuma Azpilicueta. Lo spagnolo verso l'Atletico Madrid Calciomercato.com

Si riapre la trattativa che dovrebbe portare nei prossimi giorni Marcelo Brozovic all'Al-Nassr. Dopo la brusca frenata di stamattina con l'offerta al ribasso del club saudita, ...Non è certo un momento facile sul mercato per l’Inter: dopo la brusca e inattesa frenata dell’operazione Brozovic-Al Nassr (fondamentale per sbloccare l’acquisto di Frattesi) i nerazzurri vedono sfuma ...