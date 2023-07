Avellino | a via Roma appare sul muro la dedica d' amore più sgrammaticata di sempre | lo insegnano in prima elementare!

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 1 luglio 2023), sbuca una scrittaa Viacome gesto d': la frase fa il giro del webè una città della Campania spesso sottovalutata. In realtà ci sono diversi motivi per i quali varrebbe la pena visitarla, dal centro storico al museo irpino, passando per i numerosi parchi verdi che la rendono un vero e proprio polmone d'Italia (certo, con qualche difetto, considerando che non lontano c'è l'ex Isochimica, mai davvero bonificata dell'amianto al suo interno). Ma passiamo ad argomenti più allegri relativi a questa provincia. In tutte le città vi sarà capitato almeno una volta di vedere cartelli a dir poco surreali o scritte sui muri al limite dell'imbarazzante. Adoggi c'è di peggio. Se negli ultimi anni erano spuntati perlopiù murales - anche ...