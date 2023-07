Aurora Ramazzotti sola | il video che spiazza i fan | lei e Goffredo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 1 luglio 2023) Primo weekend senza il piccolo Cesare per. La figlia di Michelle Hunziker ed Erosè con il compagnoCerza in direzione Liguria. Stando alle storie pubblicate su Instagram, i due si stanno concedendo il primo weekend da genitori "in libera uscita". La coppia infatti parteciperà al matrimonio di amici efarà da damigella d'onore. Così Cesare starà un po' con nonna Michelle. La stessa Hunziker tiene aggiornata la figlia attraverso isocial. "Primo weekend di banano con nonna" commentaripostando un filmato pubblicato di primo mattino da mamma Michelle in cui il bimbo è già molto attivo e sgambettante e aggiungendo un emoticon dall'espressione commossa. Per la conduttrice non è la prima volta che ...