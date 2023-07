Aumento stipendi a luglio | come cambia davvero la prossima busta paga con il taglio del cuneo | le simulazioni

(Di sabato 1 luglio 2023) Con ladiscatta ildelfiscale per i redditi fino a 35mila euro. Gli aumenti, in alcuni casi, saranno attorno ai 100 euro. Il cedolino, ovviamente, arriverà ad...

Nel dettaglio: per glifino a 25mila euro lordi, il taglio del cuneo passa dal 3 al 7 per cento. Questo comporterà un ipoteticodello stipendio attorno ai 70 euro al mese; per le ...Nel dettaglio: - per glifino a 25 mila euro lordi, il taglio del cuneo passa dal 3 al 7%. Questo comporterà un ipoteticodello stipendio attorno ai 70 euro al mese; - per le ...Gli "" degli amministratori locali italiani sono stati incrementati, rapportandoli al trattamento economico lordo mensile dei presidenti delle Regioni. L'è calcolato in misura ...

Le buste paga di luglio 2023, per i lavoratori dipendenti con un reddito sotto i 35mila euro all’anno, vedranno un aumento ...Lo rileva l'ufficio studi della Cgia, secondo cui "nel 2022 il fisco ha recuperato dalla lotta all’evasione oltre 20 miliardi" ...