Attenzione! Importante avviso per tutti i possessori di Android e iPhone | due sms potrebbero svuotarti il conto in banca Controlla subito la tua casella di posta

(Di sabato 1 luglio 2023) Oggi Notizie I messaggi di "smishing" rappresentano una minaccia per la sicurezza degli smartphone. Questi testi di phishing cercano di convincerti a fornire denaro o informazioni personali. Tuttavia, esistono dei segnali di avvertimento che possono aiutarti a riconoscere un messaggio di "smishing". Ad esempio, uno dei segnali è la presenza di errori di ortografia nel messaggio, indicando che qualcosa non va. Inoltre, un messaggio che richiede azioni urgenti o promette grandi vincite potrebbe essere un tentativo di truffa. Se ricevi un messaggio sospetto, è meglio contattare direttamente l'azienda utilizzando i dettagli dal suo sito web ufficiale, piuttosto che rispondere al messaggio stesso. Di cosa parliamo in questo articolo... I proprietari di smartphone dovrebbero stare attenti ai pericolosi messaggi di "smishing" I messaggi di "smishing" sono progettati per rubare soldi o ...

... Le infezioni croniche conall'epatite B e C; Le aflatossine , sostanze che si ... I risultati evidenziarono uncontributo dell'integratore nel sostenere la salute generale dei ......non mi viene posto e questo probabilmente vuol dire che' in Europa 'non c'è la stessa... 'Di fronte a un dossier così, con tutta l'Europa che attende, cercano di prendere tempo. ...... secondo Granzotto, che è soprattutto una scelta filosofica che significaalla ... un segnalein vista di luglio e agosto in cui il comparto turistico potrà recuperare ossigeno". ...

Sportivi, rider, giornalisti: i nuovi tutelati Inail. Schillaci: “È importante ... Quotidiano Sanità

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...L’Italia è il Paese col maggior numero di casi di infezioni da zanzare: quali sono, da che insetti provengono e come difendersi. Consigli dell'esperto ...