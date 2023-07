Atletico Madrid | ritorno al passato | vecchio logo dal 2024

L', dopo una votazione tra i soci in cui hanno partecipato 77690 persone, dal 1 luglio 2024 riutilizzerà il vecchio logo del club . Lo ha comunicato lo stesso club attraverso una nota ...Il difensore ha preferito accettare la proposta dell', tornando così in patria. Da una sponda all'altra del Naviglio, dove il Milan si avvicina a un doppio colpo Made in USA: Cristian ...Lunedì, probabilmente, l'annuncio ufficiale della Juventus Db Monaco di Baviera (Germania) 01/08/2017 - Audi Cup /- Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Aurelio De ...

Inter, sfuma Azpilicueta. Lo spagnolo verso l'Atletico Madrid Calciomercato.com

Tutte le convocate delle 32 nazionali che parteciperanno ai prossimi Mondiali femminili di Australia e Nuova Zelanda Manca poco meno di un mese all'inizio dei Mondiali femminili di Australia e Nuova Z ...Secondo la stampa spagnola l'Atletico Madrid inizialmente interessata sarebbe pronta ad investire su un giocatore meno costoso come Sorloth ...