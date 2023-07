Atletica | Tamberi protagonista a Stoccolma per la Diamond League | “Spero di vincere ancora”

(Di sabato 1 luglio 2023) La preparazione di Gianmarcoin vista dei Mondiali d’di Budapest fa tappa a(Svezia), dove l’azzurro prenderà parte al suo primo meeting stagionale di. “Abbiamo atteso di essere pronti al 100% per gareggiare ed è stata la giusta decisione. Domenica scorsa ho ottenuto la prima vittoria in Slesia edi continuare domani, sempre che Woo sia d’accordo. Adoro gareggiare con questi rivali così forti. Sarò in pedana anche a Chorzow il 16 luglio e poi farò un’altra gara, non sose sarà Londra il 23 luglio, decideremo più avanti. Il mio focus è sui Mondiali, lì voglio dare il mio 110%” ha dichiarato l’oro olimpico, come riporta il sito della Fidal. Tra gli avversari principali di Gimbo, oltre al coreano Woo, ci saranno il ...

In Svezia anche Larissa Iapichino e Alessandro Sibilio. ROMA - Grandedomani a Stoccolma. Il cammino verso quella che Gianmarcoha definito "la mia ossessione positiva", ovvero il Mondiale di Budapest, unico oro che manca alla sua pregiatissima ...... per la prima volta nella storia aperti a tutte le discipline ciclistiche, e quelli diin ... Marcell Jacobs, Gian Marcoe Paola Egonu, solo per citarne alcuni. Le gare in onda su Rai ......all'. Lo riporta l'Ansa. Tra i circa 800 atleti iscritti sono attesi i più importanti protagonisti del movimento azzurro come i campioni olimpici Marcel Jacobs e Gianmarco, e i ...

Atletica, abbuffata di Diamond League: Tamberi all'assalto, Iapichino ci riprova a Stoccolma, Sibilio vs Warholm! OA Sport

In Svezia anche Larissa Iapichino e Alessandro Sibilio.ROMA (ITALPRESS) - Grande atletica domani a Stoccolma. Il cammino verso quella che ...Domenica 20 agosto il turno di qualificazione in mattinata, martedì 22 la finale nella sessione serale. Il cammino verso quella che Gianmarco Tamberi ha definito “la mia ossessione positiva”, ovvero i ...